Alle ore 21, San Siro accoglie Inter e Arsenal per il settimo turno della fase a gruppi della Champions League. Segui con noi la diretta di questo incontro, aggiornandoti in tempo reale sul punteggio e le principali azioni. Un evento importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali nel percorso europeo. Restate con noi per tutte le novità durante il match.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Arsenal, match del 7° turno della League Phase della Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Arsenal, sfida della 7^ giornata della League Phase della Champions League 202526 che i nerazzurri sono chiamati a non sbagliare, per tenere vive le speranze di qualificarsi tra le prime 8 posizioni del maxi-girone, evitando così i playoff. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. Fischio d’inizio alle ore 21.00. Migliore in campo a fine primo tempo:. INTER ARSENAL, IL TABELLINO:. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Arsenal LIVE 0-0: si parte!

Leggi anche: Diretta gol Champions League LIVE: Napoli Eintracht 0-0 e Slavia Praga Arsenal 0-0, si parte!

Parma Inter LIVE: si parte al Tardini!Alle ore 20:45 al Tardini si svolge Parma-Inter, partita valida per la 19ª giornata di Serie A 202526.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Inter-Liverpool 0-1: gol e highlights | Champions League

Argomenti discussi: Inter-Arsenal: orari e dove vederla in TV; Dove vedere Inter-Arsenal martedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; LIVE Inter-Arsenal, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: sfida fondamentale per la qualificazione diretta; Inter-Arsenal: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Inter-Arsenal, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVEMartín Zubimendi è il giocatore dell'Arsenal che ha effettuato più line-breaking passes (46, passaggi che tagliano almeno una linea di pressione avversaria) e più passaggi che superano la linea ... sport.sky.it

LIVE, Inter-Arsenal 0-0: Acerbi torna in difesa, Thuram con Lautaro in attaccoSuper sfida tra la prima in Serie A e la capolista in Premier e nel maxi girone di Champions. I nerazzurri devono vincere per restare tra le prime otto ... msn.com

Champions: in campo Inter-Arsenal e Copenhagen-Napoli Riparte la Champions, missione ottavi per Inter e Atalanta: Juventus e Napoli per i playoff, le italiane hanno tutte sfide decisive. Segui la diretta testuale su Rainews.it - facebook.com facebook

#Inter- #Arsenal, le formazioni ufficiali x.com