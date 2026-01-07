Parma Inter LIVE | si parte al Tardini!

Alle ore 20:45 al Tardini si svolge Parma-Inter, partita valida per la 19ª giornata di Serie A 2025/26. Un incontro importante per il proseguimento del campionato, che sarà possibile seguire in diretta con aggiornamenti e approfondimenti. Resta con noi per tutte le novità sulla sfida tra le due squadre, in un contesto di calcio professionale e senza inutili enfasi.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 20:45 al Tardini per Parma Inter, match valevole per la 19^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Tardini per Parma Inter, sfida valevole per la 19^ giornata del campionato di Serie A 202526. I ducali, reduci dall’1 a 1 col Sassuolo, ospitano i nerazzurri primi in classifica e galvanizzati dal successo per 3 ad 1 sul Bologna. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 4 Si parte al Tardini! Migliore in campo a fine primo tempo:. PARMA INTER, IL TABELLINO:. PARMA (4-3-2-1): 40 Corvi; 27 Britschgi, 15 Delprato, 39 Circati, 14 Valeri; 10 Bernabé, 16 Keita, 22 Sorensen; 17 Ondrejka, 21 Oristanio; 9 Pellegrino. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Parma Inter LIVE: si parte al Tardini! Leggi anche: Parma Fiorentina LIVE 0-0: si parte al ‘Tardini’ Leggi anche: Parma Milan 0-0 LIVE: è cominciata la partita al Tardini La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Parma Inter, dove vederla in TV; Serie A, oggi Parma-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Parma-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni ufficiali; Parma-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A. Parma-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Chivu con Esposito e Lautaro - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Serie A, oggi Parma-Inter e Lazio-Fiorentina - Le partite in diretta - I nerazzurri arrivano dalla vittoria comoda contro il Bologna, mentre i giall ... reggiotv.it

Parma-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le formazioni - I nerazzurri scendono in campo al Tardini per contendere ai Ducali l'ultima giornata del girone di andata. tuttosport.com

PARMA vs INTER | Serie A 2026 | Match Highlights

Parma-Inter, Chivu chiede aiuto all'Under 23 e convoca praticamente tutti gli esterni tranne David. Non solo Cocchi e Cinquegrano, in panchina anche Kamate, che ormai gioca stabilmente quinto a destra nella squadra di Vecchi x.com

Pronostico secco: come finisce Parma-Inter stasera - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.