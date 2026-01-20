Incidente dei treni in Spagna chi sono le vittime | il giornalista il poliziotto la studentessa I volti e i nomi della strage
L’incidente ferroviario avvenuto ad Adamuz, in provincia di Córdoba, ha causato la perdita di diverse vite umane. Tra le vittime si trovano un giornalista, un poliziotto e una studentessa, i cui volti e nomi emergono nel quadro di questa tragedia. Il bilancio delle vittime continua a salire, suscitando attenzione e cordoglio nella comunità locale e oltre.
Sale il bilancio delle vittime del grave incidente ferroviario avvenuto ad Adamuz, in provincia di Córdoba. I morti accertati sono almeno 40, ma le operazioni di soccorso proseguono senza sosta e i soccorritori temono che il numero possa raddoppiare. Molti passeggeri risultano ancora dispersi, intrappolati tra le lamiere dei treni distrutti. Le prime vittime identificate: giornalismo e cultura in lutto Tra i primi nomi emersi figurano Óscar Toro, giornalista e accademico, e sua moglie María Clauss, fotoreporter e manager culturale. Viaggiavano sul treno Alvia. Toro, dottore in Comunicazione all’Università di Huelva, era impegnato nella comunicazione sociale e nella difesa dei diritti umani. 🔗 Leggi su Leggo.it
Incidente sull’Alta Velocità, strage in Spagna: almeno 24 vittime, oltre 70 feriti. Il cordoglio della MeloniUn grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, coinvolgendo due treni ad alta velocità.
Incidente sull’Alta Velocità, strage in Spagna: almeno 39 vittime, oltre 70 feriti. Il cordoglio della MeloniUn grave incidente ferroviario ha coinvolto due treni ad alta velocità in Andalusia, Spagna, provocando almeno 39 vittime e oltre 70 feriti.
Scontro di treni in Andalusia, giunto rotto sui binari. Almeno 40 morti e 37 dispersi; Spagna, incidente tra due treni in Andalusia: 39 morti. A deragliare il convoglio Iryo, operatore partecipato…; Cosa è successo in Andalusia? Escluso l'errore umano: trovato un giunto rotto sui binari, i 20 secondi tra il deragliamento e lo scontro tra i due treni; Spagna, scontro fra treni: almeno 40 morti. Trovato giunto rotto. LIVE.
Incidente treni in Andalusia, a 6 anni vagava sui binari: «Morta tutta la sua famiglia» - Sui binari cammina una bambina di sei anni spaventata e disorientata. ilmattino.it
Sono almeno 40 le vittime dello #scontro tra #treni in #Andalusia. Giallo sulle cause dell'incidente: sotto la lente degli inquirenti un giunto rotto tra i binari. #Tg1 Stefano Fumagalli - facebook.com facebook
#NEWS - Si aggrava il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto ieri sera sulla linea dell’alta velocità #Madrid- #Andalusia. Sono almeno 39 le vittime accertate del deragliamento che, alle 19:39, ha coinvolto due treni all’altezza di #Adamuz, nella provincia x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.