Incidente sull’Alta Velocità strage in Spagna | almeno 39 vittime oltre 70 feriti Il cordoglio della Meloni

Il primo ministro Pedro Sanchez l’ha definita la “notte di profondo dolore per la Spagna”. Perché il bilancio dell’incidente ferroviario tra due treni ad alta velocità in Andalusia è drammatico ed è continuato a salire proprio fino nalle luci dell’alba. Sono almeno 39 morti e 73 feriti, 15 dei quali in condizioni gravi. “Nessuna parola può alleviare una sofferenza tanto grande, ma voglio che sappiano che tutto il Paese li accompagna in questi momenti così difficili”, ha scritto sui social il presidente iberico. L’incidente prima delle 20. L’incidente più grave da quando le ferrovie sono state liberalizzate nel 2020, è accaduto alle 19. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

