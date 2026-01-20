Inchiesta sui chioschi la difesa di Giovanni Secci ricusa il giudice per le indagini preliminari

Giovanni Secci, ex assessore e vicesindaco di Sabaudia, ha lasciato l'incarico e questa mattina si è presentato in tribunale per un interrogatorio preliminare. L’avvocato Renato Archidiano ha presentato una richiesta di ricusazione del giudice Giuseppe. L'inchiesta riguarda i chioschi della città e prosegue con l’attenzione sulla posizione dell'esponente di Forza Italia.

Dimessosi ieri dall'incarico di assessore e vicesindaco di Sabaudia, Giovanni Secci (Forza Italia) è comparso questa mattina in tribunale, accompagnato dal suo legale, l'avvocato Renato Archidiano, per sostenere l'interrogatorio preventivo davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe.

