IL VIDEO | Inchiesta sui chioschi interrogatorio in tribunale per Giovanni Secci

Questa mattina, in tribunale a Latina, si è svolto l'interrogatorio di Giovanni Secci, ex vicesindaco di Sabaudia, dimessosi ieri. Secci è coinvolto in un'inchiesta relativa alla gara per l'affidamento dei chioschi sul lungomare. La vicenda si inserisce nel quadro di indagini in corso, che approfondiscono aspetti amministrativi e procedurali legati alla gestione del servizio.

C'è stato questa mattina in tribunale a Latina l'interrogatorio di Giovanni Secci, ormai ex vicesindaco del Comune di Sabaudia - ieri ha rassegnato le proprie dimissioni - indagato nell'ambito di un'inchiesta che riguarda la gara per l'affidamento dei chioschi sul lungomare.

IL VIDEO | Inchiesta sui chioschi a Sabaudia, l’interrogatorio di Giovanni SecciQuesta mattina a Latina si è svolto l'interrogatorio di Giovanni Secci, ex vicesindaco di Sabaudia, dimessosi ieri.

Inchiesta sui chioschi, si dimette il vicensindaco di Sabaudia Giovanni SecciIl vicesindaco di Sabaudia, Giovanni Secci, si è dimesso dagli incarichi politici e si è autosospeso da Forza Italia, in seguito alle indagini relative alla gara per l’affidamento dei chioschi sul lungomare.

