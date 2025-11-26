Regionali Puglia 2025 tutti i voti per provincia e le preferenze | nel Pd Minerva e Paolicelli sopra i 30mila voti Pagliaro boom in FdI

Quotidianodipuglia.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Salento Fratelli d'Italia tiene bene e Paolo Pagliaro supera le 30mila preferenze. A Taranto eletta Annagrazia Angolano del Movimento 5 Stelle. Ma i più votati sono quelli del. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

regionali puglia 2025 tutti i voti per provincia e le preferenze nel pd minerva e paolicelli sopra i 30mila voti pagliaro boom in fdi

© Quotidianodipuglia.it - Regionali Puglia 2025, tutti i voti per provincia e le preferenze: nel Pd Minerva e Paolicelli sopra i 30mila voti, Pagliaro boom in FdI

Argomenti simili trattati di recente

regionali puglia 2025 tuttiElezioni Regionali Puglia 2025: tutti gli eletti nel nuovo Consiglio regionale - Elezioni Regionali Puglia 2025: scopri tutti gli eletti nel nuovo Consiglio regionale, la distribuzione dei seggi. Lo riporta pugliapress.org

regionali puglia 2025 tuttiElezioni regionali 2025, i risultati in diretta: centrodestra vola in Veneto, Puglia e Campania alla sinistra - Elezioni regionali 2025 risultati in diretta, in tempo reale lo spoglio dei voti per le regionali: affluenza, exit poll, proiezioni e primi risultati reali. Lo riporta thesocialpost.it

regionali puglia 2025 tuttiRegionali Puglia 2025: i risultati in diretta - Dopo la chiusura delle urne avrà inizio lo scrutinio per eleggere il nuovo presidente della Regione: su BariToday tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Da baritoday.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Puglia 2025 Tutti