Regionali Puglia 2025 tutti i voti per provincia e le preferenze | nel Pd Minerva e Paolicelli sopra i 30mila voti Pagliaro boom in FdI
Nel Salento Fratelli d'Italia tiene bene e Paolo Pagliaro supera le 30mila preferenze. A Taranto eletta Annagrazia Angolano del Movimento 5 Stelle. Ma i più votati sono quelli del. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Argomenti simili trattati di recente
Elezioni Regionali Puglia 2025 - Risultati Comune di Pietramontecorvino - Nuovo Consiglio Regionale della Puglia 2025-2030 - facebook.com Vai su Facebook
Proiezioni 3 – Elezioni Regionali Puglia 2025 Continuate a seguirci per i prossimi risultati sul nostro canale X e in diretta su @TgLa7 #maratonamentana #elezioniPuglia Vai su X
Elezioni Regionali Puglia 2025: tutti gli eletti nel nuovo Consiglio regionale - Elezioni Regionali Puglia 2025: scopri tutti gli eletti nel nuovo Consiglio regionale, la distribuzione dei seggi. Lo riporta pugliapress.org
Elezioni regionali 2025, i risultati in diretta: centrodestra vola in Veneto, Puglia e Campania alla sinistra - Elezioni regionali 2025 risultati in diretta, in tempo reale lo spoglio dei voti per le regionali: affluenza, exit poll, proiezioni e primi risultati reali. Lo riporta thesocialpost.it
Regionali Puglia 2025: i risultati in diretta - Dopo la chiusura delle urne avrà inizio lo scrutinio per eleggere il nuovo presidente della Regione: su BariToday tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Da baritoday.it