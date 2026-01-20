La Polizia ha effettuato sette espulsioni di soggetti irregolari con precedenti criminali, risultato di specifici controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati. L’operazione si inserisce in un’attività di monitoraggio continuo per garantire la sicurezza pubblica e rispettare le norme sull’immigrazione.

Sette espulsioni dal territorio di soggetti irregolari, tutti con precedenti criminali. È l’esito dell’azione della Polizia in seguito a mirati servizi di controllo, prevenzione e contrasto dei reati. Particolare attenzione è stata data alle operazioni nei quartieri più difficili e periferici di Bologna. Ad esempio la Bolognina e la zona universitaria, dove liti, degrado, microcriminalità e spaccio richiedono una presenza qualificata e continuativa. Gli irregolari sono un cittadino nigeriano – con precedenti per resistenza e violenza a pubblico ufficiale – bloccato a bordo di un autobus, in Bolognina, dopo la richiesta di intervento di personale Tper in difficoltà nelle fasi della sua identificazione; un tunisino con precedenti per spaccio, fermato nell’area del parcheggio del Meraville dopo un breve inseguimento a bordo della sua auto, trovato in possesso di spray urticante e di un cacciavite; due tunisini rintracciati sempre in zona Bolognina, con precedenti per rapina e resistenza a pubblica ufficiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Immigrazione, sette espulsioni della polizia

Controlli della polizia sull’immigrazione irregolare: nel capoluogo un arresto e due espulsioni in 24 oreNelle ultime 24 ore ad Ancona, la Polizia di Stato ha effettuato controlli sull’immigrazione, portando all’arresto di un cittadino tunisino di circa 25 anni per ingresso illegale nel territorio.

