Il Solarium di San Leone non esiste più danni alla pista ciclabile e il mare è arrivato dentro le case di Licata

Il Solarium di San Leone non è più operativo, a causa di danni alla pista ciclabile e dell’avanzamento del mare che ha raggiunto le abitazioni di Licata. La struttura è stata demolita, con il crollo del muretto di Villa Pertini e l’erosione di ulteriori tratti già compromessi della pista ciclabile di Viale Delle Dune. Questi eventi evidenziano le conseguenze delle criticità ambientali nella zona.

Il Soliarum non esiste più: è sprofondato. Abbattuto il muretto di villa Pertini e "divorata" un'altra porzione, già scavernata, della pista ciclabile di viale Delle Dune. La mareggiata del ciclone Harry sta creando danni anche a San Leone. Stabilimenti balneari compresi. A monitorare i beni.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: San Leone, l'allarme di Mareamico: "Il mare divora di nuovo la pista ciclabile" Leggi anche: San Leone, crolla di nuovo la pista ciclabile: l’erosione minaccia anche il viale delle Dune Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Il ciclone Harry spaventa San Leone, le onde creano una voragine nel solarium di piazzale Giglia - AgrigentoNotizie; Terme e SPA vicino Milano: le più belle per un weekend di relax; Nuovo anno, nuovo presidente per l'ADiCASI; ADiCASI: Mauro Pirlo è il nuovo Presidente dell’associazione ticinese. Stabilimenti di 4 metri e solarium: il Piano di spiaggia a San Benedetto prende forma - SAN BENEDETTO Definire ampiezze e adeguare l’attuale regolamento dell’arenile al Piano di gestione integrata delle zone costiere (Gizc). Obiettivi che dovrà affrontare la revisione del Piano spiaggia ... corriereadriatico.it San Vero Milis, nella spiaggia di Putzu Idu un solarium per le persone con difficoltà motorie - Dopo anni di battaglie e proteste contro l'amministrazione comunale di San Vero Milis è stato installato un solarium dedicato alle persone con disabilità motoria. La nuova struttura si trova nella ... unionesarda.it Agrigento Oggi. . Guarda il video Le immagini raccontano più delle parole: la mareggiata che ha colpito il litorale, i danni al solarium di Piazzale Giglia, ai chioschi e al muretto della Villetta Pertini. Nel video lo stato dei luoghi dopo il passaggio del maltempo e - facebook.com facebook

