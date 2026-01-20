Il procuratore Airoma saluta la comunità di Sant’Angelo Lombardi

Il procuratore Domenico Airoma incontrerà la comunità di Sant’Angelo dei Lombardi mercoledì 21 gennaio 2026. L’occasione sarà un momento di confronto e di vicinanza tra le istituzioni e i cittadini. L’evento, della durata di circa due minuti, rappresenta un gesto di attenzione e rispetto verso la comunità locale. Un incontro che sottolinea l’importanza del dialogo e della collaborazione tra le autorità e la cittadinanza.

Tempo di lettura: 2 minuti Il procuratore Domenico Airoma saluterà la comunità di Sant’Angelo dei Lombardi mercoledì 21 gennaio 2026. Presso il centro sociale “Don Bruno Mariani”, ore 11.00, il magistrato incontrerà rappresentanti istituzionali, forze di polizia e una rappresentanza della popolazione studentesca. Per il capo degli inquirenti di Avellino, un passaggio in Alta Irpinia prima di assumere l’incarico alla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Il procuratore Airoma ha già incontrato gli studenti di Sant’Angelo in altre occasioni. “I giovani e le forze sociali – dichiara la sindaca di Sant’Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole – sono stati spesso al centro degli interventi del dott. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il procuratore Airoma saluta la comunità di Sant’Angelo Lombardi Leggi anche: Il Procuratore Airoma saluta l’Irpinia: “Terra forte che porto nel cuore” Il Procuratore Airoma saluta l’Irpinia: incontro con il VescovoIl Procuratore Domenico Airoma incontrerà la comunità di Avellino giovedì alle ore 11. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Avellino saluta il Procuratore Airoma: il tempo della realtà nelle note del Cimarosa; Il saluto del Procuratore Domenico Airoma al termine del suo mandato ad Avellino; Avellino saluta il Procuratore Airoma; La Diocesi di Avellino saluta il Procuratore Airoma al termine del suo mandato. Il Procuratore Airoma saluta la città: Delinquenza giovanile in aumento, da non sottovalutare: indagini in corso daranno risultati - Sono stati cinque anni impegnativi, ma anche entusiasmanti sotto molti aspetti: abbiamo affrontato insieme tante difficoltà. Colgo l’occasione per ringraziare tutti voi operatori dell’informazione. V ... corriereirpinia.it Il Procuratore Airoma saluta Avellino e lascia il testimone alle giovani sentinelle - AVELLINO- Un saluto alla citta’ in un luogo simbolico, il Polo Giovani. La scelta del Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma molto probabilmente va oltre la logistica, quella di uno ... irpinianews.it Sant’Angelo dei Lombardi incontra e saluta il procuratore Airoma #santangelodeilombardi #incontro #comunità #procuratoreairoma #telenostra - facebook.com facebook Airoma saluta "Dovere degli amministratori rispettare la dignità dei cittadini". Il procuratore lascia Avellino dopo cinque anni, guiderà Napoli Nord #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.