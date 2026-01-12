Il Procuratore Airoma saluta l’Irpinia | incontro con il Vescovo

Il Procuratore Domenico Airoma incontrerà la comunità di Avellino giovedì alle ore 11.00 presso il Polo Giovani. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e dialogo con la città e il suo territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Procuratore Domenico Airoma saluterà la città giovedì alle ore 11.00 al Polo Giovani di Avellino. Dopo cinque anni al vertice della Procura, lascia il Tribunale di Avellino per assumere la funzione di Procuratore capo presso il Tribunale di Napoli Nord. Un altro incontro è quello promosso dalle Associazioni Cattoliche della Diocesi di Avellino, in programma sabato 17 gennaio alle ore 10.00 presso il Palazzo Vescovile. L’iniziativa si svolgerà alla presenza del dottor Airoma e del vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, e nasce dal desiderio di esprimere gratitudine e riconoscenza verso un uomo delle istituzioni che, nel corso della sua attività, ha incarnato con coerenza i valori della giustizia, dell’imparzialità e della responsabilità civile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

