Il Paradiso delle Signore anticipazioni 21 gennaio | Fulvio prova a fermare Caterina ma ha un malore

Caterina è decisa a scappare a Roma per avere delle risposte da Mario, ma viene intercettata da suo padre. Fulvio riesce a fermarla ma a caro costo: ecco le anticipazioni dell'episodio di mercoledì 21 gennaio della soap di Rai 1. C'è un'aria tesa al grande magazzino e non è solo colpa dell'inverno milanese. Nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, infatti, alcune decisioni prese di getto creano scompiglio tra i protagonisti arrivando ad avere anche risvolti drammatici. Se Umberto potrebbe diventare il principale finanziatore del musicarello, Fulvio è vittima di un malore improvviso che sconvolge sua figlia Caterina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

«Mi sento in colpa per aver mentito a Caterina. » Sono le parole di Fulvio, che in questa puntata de Il Paradiso delle Signore si trova a fare i conti con le sue scelte. Caterina, ignara di tutto, è convinta che Mario la ami ancora e pensa di lasciare tutto per raggiu - facebook.com facebook

