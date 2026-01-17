Il Paradiso delle Signore 10 anticipazioni settimana dal 19 al 23 gennaio | Fulvio ha un malore improvviso

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 19 al 23 gennaio su Rai 1, si approfondiscono le vicende dei personaggi principali. Fulvio si trova ad affrontare un malore improvviso, mentre Irene e Mimmo vivono momenti di tensione e cambiamento. La settimana si presenta ricca di sviluppi che delineano nuovi intrecci nella trama della soap, offrendo agli spettatori uno sguardo approfondito sulle vicende del grande magazzino e dei suoi protagonisti.

«Ettore mi ha chiesto di sostenere il musicarello di Marina Valli per rendere felice Odile: questa idea mi ha davvero colpito. » Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, la decima stagione si anima con una svolta imprevedibile: Ettore Marchesi si avv - facebook.com facebook

