Un gatto chiamato Albert viene venduto online a 35 euro su Vinted, nonostante la piattaforma vieti la vendita di animali. Una donna, notando l’annuncio, decide di intervenire e salvare il micio, evidenziando come spesso il valore di un animale venga sottovalutato. Questa vicenda solleva importanti riflessioni sul rispetto e sulla tutela degli animali anche nel commercio online, dove norme e sensibilità devono essere rispettate.

Vendono un gatto online per 30 euro su una piattaforma di seconda mano che vieta la compravendita di animali. Albert, uno splendido esemplare felino bianco e nero, era stato piazzato un mese fa con foto e didascalia su Vinted, sito seguitissimo di compravendita di oggetti usati. Albert è stato “quotato” 30 sterline (34 euro circa), anche se vendere animali su Vinted è totalmente vietato. A scorgere l’annuncio è stata Abi Left, la fondatrice di Left Paw Cat Rescue, un’organizzazione inglese che recupera gatti randagi, abbandonati o in brutte condizioni di salute. È stata lei a contattare la venditrice e poi a recarsi di persona a ritirare “ l’acquisto ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il gatto Albert messo in vendita su Vinted a 35 euro, una donna vede l’annuncio e salva il micio: “La proprietaria non aveva dato alcun reale valore alla vita”

Il gatto Anacleto finisce in lavatrice, la padrona se ne accorge solo dopo il lavaggio ma il micio miracolosamente si salvaDurante le festività natalizie a Induno Olona, un gatto di nome Anacleto è finito accidentalmente nella lavatrice.

Leggi anche: Si cerca il gatto Milù: la proprietaria offre una ricompensa a chi lo trova

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Venduto online per 30 euro, salvato in tempo: la storia di Albert, il gatto di Vinted; Gatto venduto su Vinted come una felpa di cui ci si vuole sbarazzare. A 35 euro...; Salvati dal silenzio dell’asta giudiziaria: sei asinelli di Suzzara strappati al macello; Dal canile al lieto fine: la rinascita di Ivy, il cane salvato quando era ormai allo stremo.

Venduto online per 30 euro, salvato in tempo: la storia di Albert, il gatto di Vinted - Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter ... repubblica.it

Albert è un gatto di tre anni che, incredibilmente, era stato messo in vendita online come un oggetto qualsiasi. 30 euro per una vita, senza domande, senza controlli… un gesto che spezza il cuore. Per fortuna, Abi Left, volontaria e fondatrice di Left Paw Cat Re - facebook.com facebook

Venduto online per 30 euro, salvato in tempo: la storia di Albert, il gatto di Vinted @fulviocerutti @LaStampa x.com