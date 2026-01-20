Il futuro di Cafaggiolo | Il progetto non è fallito

Il progetto di recupero della villa medicea di Cafaggiolo è stato oggetto di discussione tra il sindaco di Barberino di Mugello, Sara Di Maio, e Girolamo Dell’Olio di Idra. Nonostante alcune preoccupazioni, le parti hanno sottolineato che il futuro della villa non è fallito e che continueranno a monitorare lo sviluppo del progetto, in un’ottica di rispetto ambientale e valorizzazione storica.

Del futuro della villa medicea di Cafaggiolo hanno parlato Sara Di Maio, sindaco di Barberino di Mugello, e Girolamo Dell'Olio, dell'associazione Idra, il quale aveva richiesto e sollecitato l'incontro, nell'ambito dell'attenzione che l'associazione ambientalista fiorentina riserva anche ai progetti immobiliari dell'imprenditore Alfredo Lowenstein, a Firenze in Costa San Giorgio e in Mugello a Cafaggiolo. Dell'Olio racconta di "un fitto e costruttivo colloquio di oltre un'ora", durante il quale "è stato possibile ricevere una prima porzione di informazioni sullo stato dell'arte a Cafaggiolo, suggerendo al tempo stesso strategie di comunicazione apparentemente apprezzate".

