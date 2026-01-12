Enziteto così è fallito il progetto modello della periferia barese
Enziteto, un tempo esempio di sviluppo urbano nella periferia barese, oggi si presenta con strade fatiscenti e un’atmosfera di abbandono. Il progetto di riqualificazione, che avrebbe dovuto riqualificare l’area, sembra essere fallito, lasciando dietro di sé un paesaggio di silenzio e decadenza. Questa realtà riflette le difficoltà di interventi urbanistici in zone con profonde criticità sociali ed economiche.
Strade fatiscenti, silenzio a tratti spettrale e la sensazione di essere in un luogo in cui il tempo si è fermato. Siamo a San Pio, ex Enziteto, quartiere situato a Nord di Bari, nel Municipio 5. Qui poche cose sono cambiate, tra queste i nomi alle vie e alcune realtà che resistono, nonostante. 🔗 Leggi su Baritoday.it
