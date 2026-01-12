Enziteto così è fallito il progetto modello della periferia barese

Enziteto, un tempo esempio di sviluppo urbano nella periferia barese, oggi si presenta con strade fatiscenti e un’atmosfera di abbandono. Il progetto di riqualificazione, che avrebbe dovuto riqualificare l’area, sembra essere fallito, lasciando dietro di sé un paesaggio di silenzio e decadenza. Questa realtà riflette le difficoltà di interventi urbanistici in zone con profonde criticità sociali ed economiche.

