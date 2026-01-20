Il furto d' acqua dalla fontana pubblica | Aica ringrazia i carabinieri

Aica desidera ringraziare l’Arma dei Carabinieri per il costante impegno nel presidio della legalità e della sicurezza sul territorio. In particolare, il loro lavoro è fondamentale per tutelare un servizio pubblico essenziale come quello idrico, contrastando pratiche illecite quali il furto d’acqua dalla fontana pubblica. La collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine è fondamentale per garantire un servizio equo e sostenibile per tutti i cittadini.

Aica esprime un sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per il continuo e prezioso lavoro svolto sul territorio provinciale a presidio della legalità, della sicurezza e della corretta gestione di un servizio pubblico essenziale come quello idrico.Le attività di controllo recentemente.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Servizio idrico a rischio, il Cartello sociale: “Nessuna novità, necessario difendere Aica per tutelare diritto all’acqua pubblica”

Preleva acqua da una fontana pubblica e rifornisce un'abitazione: denunciato impiegato comunaleUn impiegato comunale è stato denunciato per aver prelevato illegalmente acqua da una fontana pubblica in via Petruzzella a Camastra, utilizzando un’autobotte per consegnarla a un'abitazione di Naro in via Colapuma.

