Il diamante per rendere unica una bottiglia

Il diamante rappresenta un elemento di esclusività e raffinatezza, capace di rendere unica una bottiglia. In un mondo in cui il vino si confronta con le innovazioni tecnologiche, questa combinazione unisce tradizione e modernità, creando un prodotto distintivo. Un punto di incontro tra artigianalità e progresso, per valorizzare ogni dettaglio e offrire un’esperienza autentica e di qualità.

C'è un momento in cui anche il vino, prodotto per definizione legato alla terra, decide di parlare il linguaggio della tecnologia più avanzata. Succede a Castel Viscardo, nell'Orvietano, dove Feudi Spada diventa la prima azienda vitivinicola italiana ad adottare la tecnologia DUST Identity, spin-off del MIT di Boston. Non un esercizio di stile, ma un passo concreto: su ogni bottiglia compaiono micro-frammenti di diamante ingegnerizzati, invisibili a occhio nudo, capaci di generare una firma fisica unica, non clonabile e permanente. In pratica, ogni bottiglia ha la sua impronta digitale. Applicata all'etichetta, al vetro o ad altri componenti, questa "firma di diamante" è leggibile tramite scanner e collegata a un'identità digitale dedicata.

