Evitare una sorella dal comportamento tossico o rendere felice la madre? Il dilemma natalizio di una donna su Reddit

Il Natale è comunemente considerato uno dei giorni più felici dell’anno. In alcuni casi, però, il 25 dicembre può essere una giornata da incubo. Una donna si è confrontata con gli utenti dell’applicazione Reddit, raccontando il suo dilemma natalizio: “ Negli anni mia sorella maggiore è stata estremamente tossica e ha causato molto caos in famiglia. Mia madre sembra ferita dal fatto che io non voglia venire e mi sta facendo sentire un po’ in colpa”. La donna ha dichiarato che il Natale non è la sua festa preferita fin da piccola, sempre a causa della sorella. Quest’ultima, già negli anni precedenti, rovinava il giorno di festa lamentandosi dei regali o creando scompiglio in casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

