Evitare una sorella dal comportamento tossico o rendere felice la madre? Il dilemma natalizio di una donna su Reddit
Il Natale è comunemente considerato uno dei giorni più felici dell’anno. In alcuni casi, però, il 25 dicembre può essere una giornata da incubo. Una donna si è confrontata con gli utenti dell’applicazione Reddit, raccontando il suo dilemma natalizio: “ Negli anni mia sorella maggiore è stata estremamente tossica e ha causato molto caos in famiglia. Mia madre sembra ferita dal fatto che io non voglia venire e mi sta facendo sentire un po’ in colpa”. La donna ha dichiarato che il Natale non è la sua festa preferita fin da piccola, sempre a causa della sorella. Quest’ultima, già negli anni precedenti, rovinava il giorno di festa lamentandosi dei regali o creando scompiglio in casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Lui poteva evitare tutto questo, ma ha voluto farlo fino alla fine. Non si può. Bisogna avere rispetto delle persone" La drammatica testimonianza di Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra, la donna brutalmente uccisa nel 2022 dall’ex compagno, oggi c - facebook.com Vai su Facebook