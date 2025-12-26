5 mila euro di stipendio al mese e alloggio gratuito per vivere sei mesi su un’isola deserta tra pulcinelle di mare e balene | l’annuncio di lavoro in Scozia è virale

Nuovo anno, nuova vita — lontano da tutto. Dalla Scozia nord-occidentale arriva un’offerta di lavoro fuori dall’ordinario che ha già attirato l’attenzione dei media internazionali, Bbc compresa: la Scottish Wildlife Trust è alla ricerca di un ranger per l’isola di Handa, una piccola isola completamente disabitata al largo delle Highlands. Si tratta di un contratto di sei mesi, da marzo a settembre, pensato per chi è disposto a vivere e lavorare in uno dei contesti naturali più remoti del Regno Unito, senza negozi, strade o servizi essenziali. Handa Island si estende per circa 760 acri e si raggiunge solo con un traghetto di dieci minuti dal piccolo molo di Tarbet, vicino al villaggio di Scourie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

