Il ' caso' di via Achille Grandi | Uffici inadeguati a gestire la situazione intervenga il sindaco

La situazione di via Achille Grandi, davanti alla scuola Perla a Santa Maria Capua Vetere, è fonte di preoccupazione per i residenti e gli utenti della zona. Gli uffici competenti sembrano inadeguati a gestire le criticità presenti, rendendo necessario un intervento tempestivo del sindaco. Una soluzione efficace è fondamentale per garantire sicurezza e funzionalità nell'area.

La situazione di via Achille Grandi, nel tratto antistante la scuola Perla, rappresenta certamente un problema per i cittadini di Santa Maria Capua Vetere. A denunciare la questione è il consigliere comunale Gianfranco Corvino: "La situazione impone ormai una presa di responsabilità chiara e non.

