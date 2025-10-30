Municipio inagibile da due anni per l' alluvione gli uffici si spostano Il sindaco | Situazione inaccettabile

Ravennatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Situazione quasi paradossale a Sant'Agata sul Santerno dove, a due anni e mezzo dall'alluvione di maggio 2023, il Municipio risulta ancora inagibile per i danni subiti. E mentre i locali sono in fase di ripristino e messa in sicurezza sismica, gli uffici comunali sono costretti a spostarsi di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

