Municipio inagibile da due anni per l' alluvione gli uffici si spostano Il sindaco | Situazione inaccettabile
Situazione quasi paradossale a Sant'Agata sul Santerno dove, a due anni e mezzo dall'alluvione di maggio 2023, il Municipio risulta ancora inagibile per i danni subiti. E mentre i locali sono in fase di ripristino e messa in sicurezza sismica, gli uffici comunali sono costretti a spostarsi di.
?AVVISO DI CHIUSURA RAIFFEISEN CLIMB? a partire da giovedì 23.10.2025 alle ore 08.00 e fino a domenica 26.10.2025 alle ore 12.00 la parete di arrampicata Raiffeisen Climb presso il centro POLI sarà inagibile. Ringraziamo per la comprension
Incendio nell'appartamento, le fiamme divampate dalla caldaia: bambino di 2 anni rimane gravemente ustionato. Casa inagibile - Il bambino di 2 anni rimasto ustionato a seguito dell'incendio scoppiato in un appartamento di via ...