Pazienti maltrattati e legati al letto quasi 24 ore al giorno a Settimo Torinese | indagati 24 tra medici e infermieri

Tra medici e infermieri, 24 lavoratori dell'ospedale di Settimo Torinese sono indagati per maltrattamenti commessi nei confronti di 15 pazienti. Per loro, la procura di Ivrea ha chiesto la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio per 12 mesi.

Torino, «Pazienti sporchi e legati ai letti»: maltrattamenti e abbandono nel reparto degli orrori di Settimo - L'inchiesta della finanza e della procura di Ivrea svela gli abusi: chiesta la sospensione di 24 lavoratori tra medici e infermieri.