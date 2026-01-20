I migliori della settimana | Fernandes domina il derby di Manchester Dembélé incanta

Ecco i principali eventi sportivi della settimana: Fernandes si distingue nel derby di Manchester, mentre Dembélé sorprende con un gol che richiama le grandi occasioni di Totti. Muriqi, con un tris in Liga, si posiziona tra i migliori marcatori, dietro solo a Mbappé. Un riassunto dei momenti più significativi nel calcio nazionale e internazionale.

Settimana di sorprese nei massimi campionati europei, dove i pronostici della vigilia sono stati disattesi. La prima sorpresa è arrivata da Manchester, dove i Red Devils si sono imposti per 2-0 contro i favoritissimi cugini del City. Una vera e propria impresa che ha il volto di Bruno Fernandes: per lui una rete annullata per fuorigioco, seguita dalla “vendetta” con l’assist del vantaggio. Spazio poi all’eurogol di Ousmane Dembélé contro il Lilla: gioco di gambe al limite dell’area per disorientare la difesa e pallonetto di tottiana memoria a battere il portiere. Obbligatorio citare anche Michael Olise, che si conferma il giocatore più in forma d’Europa: entrato sull’1-1 nella sfida tra Lipsia e Bayern, ha realizzato tre assist e un gol in appena mezz’ora di gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

