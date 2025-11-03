Si è disputato nel weekend il quinto turno del massimo campionato italiano di basket e a spiccare è stato sicuramente il primo ko di Brescia, così come la prima vittoria della neopromossa Udine. Risultati che significano ben quattro formazioni in vetta alla classifica, ma risultati che hanno anche visto diversi italiani mettersi in mostra ed essere decisivi. Come detto, Udine ha conquistato il primo successo stagionale a Sassari e per i sardi non sono bastati i 16 punti in 19 minuti di Luca Vincini, che ha aggiunto anche due assist alla sua prestazione. Vittoria esterna anche per la Virtus Bologna, che ha espugnato il campo di Trento in quello che era il ‘derby’ tra i fratelli Niang. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, i migliori italiani della quinta giornata di Serie A: Moraschini domina per Cantù, Saliou vince il ‘derby’ tra i Niang