Il binario rotto e l’allarme dei macchinisti per le vibrazioni | le ipotesi sull’incidente dei treni in Andalusia

Un pezzo di rotaia saltato via, all’altezza di una saldatura tra due tratti di binario, potrebbe spiegare la dinamica del disastro ferroviario di Adamuz, in Andalusia, nel quale si contano decine di morti. A causare il deragliamento di un treno di Iryo, compagnia ferroviaria partecipata da Ferrovie dello Stato, che ha provocato a sua volta la fuoriuscita dai binari di un convoglio di Renfe, l’operatore statale spagnolo, sarebbe stata la rottura di una saldatura di due rotaie. C’è una frame di un video diffuso dalla Guardia Civil a testimoniare un vuoto di circa una trentina di centimetri dell’infrastruttura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Scontro tra due treni in Spagna, le possibili cause e il racconto dei passeggeri sull'incidente in Andalusia

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, Spagna, con un impatto che ha causato almeno 39 decessi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre i passeggeri sopravvissuti condividono le loro testimonianze, descrivendo l’impatto come un evento improvviso e traumatico. Questo episodio evidenzia le sfide legate alla sicurezza nel trasporto ferroviario e la necessità di approfondire le circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Treni deragliati in Spagna, “tra le ipotesi un giunto saltato dei binari”. Ministro dei Trasporti: “Incidente estremamente strano”

Un incidente ferroviario in Spagna ha causato la morte di 39 persone e il ferimento di oltre cento, di cui trenta gravi. Le autorità ipotizzano un possibile problema tecnico, come un giunto saltato, mentre il ministro dei Trasporti ha definito l’accaduto “estremamente strano”. L’incidente si è verificato su una tratta rinnovata di recente, in modo inspiegabile e senza precedenti.

