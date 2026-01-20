I Gogol Bordello tornano in città dopo 14 anni
I Gogol Bordello tornano a Trieste dopo 14 anni per un concerto al castello di San Giusto, l’11 agosto 2026. La band, nota per il loro stile gipsy punk, riprende il legame con la città, dopo aver partecipato al festival balcanico Gua sul Carso. Un evento atteso dagli appassionati che desiderano ascoltare dal vivo il loro sound energico e riconoscibile, in una location storica e suggestiva.
I Gogol Bordello, una delle band più travolgenti e acclamate della scena gipsy punk, arriva a Trieste per un concerto al castello di San Giusto l'11 agosto 2026, è il ritorno della band a Trieste dopo 14 anni dalla performance al festival balcanico Gu?a sul Carso. Un'unica data inserita nella.🔗 Leggi su Triesteprima.it
GOGOL BORDELLO 11 agosto 2026 al Castello di San Giusto a TriesteIl 11 agosto 2026, il Castello di San Giusto a Trieste ospiterà il concerto dei Gogol Bordello.
Leggi anche: Daniel radcliffe e tom felton tornano insieme dopo 14 anni da harry potter
GOGOL BORDELLO ad Agosto unica data in Italia nel 2026 a Trieste #GogolBordello x.com
11 agosto arrivano a Trieste i Gogol Bordello, unica tappa italiana facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.