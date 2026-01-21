gogol bordello 11 agosto 2026 al castello di san giusto a trieste

Il 11 agosto 2026, il Castello di San Giusto a Trieste ospiterà il concerto dei Gogol Bordello. La band, nota per il suo stile gipsy punk, combina melodie zingane e gitane dell’est Europa con influenze punk e rock. La loro musica è caratterizzata da una strumentazione potente e da una presenza scenica coinvolgente, rappresentando uno degli appuntamenti più attesi nel panorama musicale di questa estate.

Sono una delle band più travolgenti e acclamate della scena gipsy punk, i GOGOL BORDELLO con la loro inconfondibile cifra musicale, ovvero una patchanka di suoni che partono dalle melodie zigane e gitane dell’est Europa, mescolandosi al punk e al rock, arricchiti da una strumentazione fragorosa e impreziosita dal vivo dalla presenza scenica del leader Eugene Hütz e dei suoi compagni, che sbalordisce anche i più disinteressati. Attivi dal 1999, in poco più di 25 anni di carriera, la band ha fatto migliaia di concerti in ogni parte del pianeta, collaborando anche con grandi artisti, tra cui Madonna e Goran Bregovic, che li hanno consacrati come una delle più potenti e affidabili macchine da concerto della scena live internazionale. 🔗 Leggi su Udine20.it

