Ecco le pillole del giorno: i funerali di Valentino, ricordato come un vero imperatore della moda, e la passione di Melania Trump. La notte su Rete4 ha trasmesso il film-documentario

Con Valentino è morto un imperatore, anzi The Last Emperor, come recitava il titolo del film-documentario che è stato mandato in onda nella notte, quando ormai era già martedì, su Rete4. Nel quale erano formidabili i dialoghi e le litigate, in francese, tra Garavani e Giancarlo Giammetti, la sua metà, il manager che lo ha lanciato nel business e che, soprattutto, gli ha permesso di dedicarsi totalmente alla creatività, togliendogli ogni preoccupazione pratica e materiale. Celebrazioni grandiose, quelle per l’addio a Valentino, con due giorni di camera ardente allestita a piazza Mignanelli a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, e poi il funerale, dal tono istituzionale dato che la basilica scelta per l’addio allo stilista è Santa Maria degli Angeli, quella di solito riservata per le cerimonie “di Stato”. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - I funerali di Valentino e quella passione di Melania Trump: le pillole del giorno

Leggi anche: Il giorno di Sbarra, la linea di Messina, gli incarichi di Parzani: le pillole del giorno

Leggi anche: Quarto, è il giorno del dolore: oggi i funerali i funerali di Vincenzo Pepe

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Il mondo della moda e l'addio a Valentino: i funerali a Roma nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Mattarella: Oltre le convenzioni. Meloni: Un simbolo eterno; Addio a Valentino Garavani, morto a 93 anni il grande stilista italiano; È morto Valentino, Donatella Versace: Un vero maestro. Venerdì 23 gennaio i funerali a Roma; Valentino Garavani morto, aveva 93 anni: addio all'ultimo imperatore. I funerali venerdì 23 gennaio a Roma.

Addio a Valentino: quando e dove si svolgeranno i funerali del leggendario stilista - Valentino è morto a 93 anni: l’ultimo saluto al leggendario stilista Valentino è stato fissato per questo venerdì. donnaglamour.it

Quando ci saranno i funerali di Valentino Garavani e dove è stata allestita la camera ardente - È morto oggi a 93 anni Valentino Garavani, l’imperatore della moda italiana. La camera ardente verrà allestita mercoledì e venerdì in Piazza Mignanelli, mentre i funerali si terranno venerdì presso la ... fanpage.it

Lutto nel mondo della moda per la scomparsa di Valentino Garavani. L'imperatore della moda, re del suo iconico rosso, si è spento ieri a 93 anni nella sua casa sull'Appia antica a Roma. I funerali si terranno il 23 gennaio alle 11 nella Basilica di Santa Maria d facebook

#Valentino "Capace di guardare oltre le convenzioni", ha scritto il Presidente Mattarella. "Persa una leggenda", per la premier Meloni. A Roma, domani e giovedì la camera ardente; venerdì i funerali. Nel video l'ironia dello stilista, nel 2008, a 'Che tempo che x.com