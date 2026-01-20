In occasione del primo anniversario della scomparsa di David Lynch, avvenuta il 16 gennaio, e nel giorno del suo compleanno (oggi 20 gennaio), Rai Movie e Rai 5 dedicano due appuntamenti a questo autore. Alle 21, vengono trasmessi

A circa un anno dalla morte di David Lynch (il 16 gennaio) ed esattamente nel giorno del suo compleanno (oggi 20 gennaio) Rai Movie e Rai 5 omaggiano Lynch con Cuore selvaggio e The Elephant Man (rispettivamente alle 21.10 e 23.20), e con LynchOz (all’1.10), sull’ossessione del regista per il Il Mago di Oz di Victor Fleming. “Velluto blu”, “Twin Peaks”, “Mulholland Drive”: l’universo di David Lynch tra sogni e incubi X Leggi anche › Addio a David Lynch: tutte le eroine indimenticabili del suo cinema David Lynch film su Rai Movie 20 gennaio: Cuore Selvaggio, The Elephant Man, orario, trama. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I film sono "Cuore Selvaggio" e "The Elephant man", mentre il documentario è "Lynch/Oz"

