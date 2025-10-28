In arrivo Man on the Run il documentario su Paul McCartney nell’era post-Beatles
Si intitola Man on the Run, e a dirigerlo è Morgan Neville ( 20 Feet From Stardom ). Il nuovo documentario dedicato alla vita di Paul McCartney, del quale è già uscito il primo trailer, non parlerà degli anni ruggenti nei Beatles; piuttosto, si concentrerà su quello che è venuto dopo lo scioglimento dei Fab Four. È prodotto da Amazon MGM Studios e da Tremolo in collaborazione con MPL e Polygram Entertainment. Tra i produttori esecutivi del progetto figurano Caitrin Rogers e lo stesso musicista. Instancabile Paul McCartney: nuove collaborazioni e vecchi successi. Attraverso una serie di interviste inedite e performance dal vivo, gli spettatori potranno seguire la rinascita artistica e personale del cantautore che, conclusa la sua parentesi nella band, ha saputo reinventarsi anche da solo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
