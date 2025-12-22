Il caos della ‘street parade’ | Non si possono vietare i cortei preavviso alla questura regolare

In punto di Costituzione il sindaco Enzo Lattuca parte dall’articolo 17 per replicare alle critiche dei tanti cesenati che hanno protestato sui social e del capogruppo di Fratelli d’Italia Marco Casali. L’accusa rivolta al Comune è aver consentito la ’ street parade ’, il corteo degli anarchici che ha creato sabato pomeriggio seri disagi al traffico sulla via Emilia e nei pressi della casa di riposo don Baronio dove i partecipanti si sono trattenuti sino a tarda notte con musica ad alto volume. Denominata ’ Assalto sonoro ’, la protesta aveva visto il raduno alle 13 al parcheggio Ippodromo con sette carri a tutto volume "per inondare di musica e rumore le strade". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

