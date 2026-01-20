Hasbro ha annunciato la nomina di due nuovi membri nel suo Consiglio di amministrazione: Doug Bowser e Carla Vernón. Questa scelta mira a rafforzare la governance aziendale e a portare nuove prospettive strategiche. Entrambi i professionisti portano con sé esperienza consolidata nel settore, contribuendo al percorso di crescita e innovazione dell’azienda. La nomina riflette l’impegno di Hasbro nel valorizzare competenze diversificate e qualifiche di alto livello.

Hasbro ha nominato Doug Bowser e Carla Vernón come nuovi membri del proprio Consiglio di amministrazione. Una scelta non da poco per l’azienda leader nel settore del gioco e dell’intrattenimento. Basti pensare che il primo è ex presidente e Coo di Nintendo of America. Bowser è uno dei fautori del successo globale di Nintendo Switch e dell’espansione della società nel Sud America. Inoltre è stato in Electronic Arts e Procter & Gamble. Vernón, invece, attualmente è la Ceo di The Honest Company ed è stata vice president di Amazon oltre che president di General Mills. In quest’ultimo ruolo è tra le principali fautrici della crescita di brand come Cheerios e Nature Valley. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Hasbro nomina due nuovi membri nel Cda

Fondazione teatro, due nuovi membri del CdaL’amministrazione comunale ha rinnovato le cariche del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Borgatti, riducendo i membri e confermando Giorgio Zecchi come presidente.

Leggi anche: Hsbc nomina Wei Sun Christianson nel cda