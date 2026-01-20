Harry spazza via i locali della movida | i danni del mare a chioschi e ristoranti

Il quartiere di San Leone ha subito ingenti danni a causa delle intense mareggiate provocate dal ciclone Harry. Locali e strutture lungo il litorale sono stati colpiti, con danni significativi a chioschi e ristoranti. La situazione evidenzia l’impatto delle condizioni meteorologiche estreme sul patrimonio commerciale e turistico della zona.

Innumerevoli sono stati gli interventi di messa in sicurezza eseguiti dai vigili del fuoco nel quartiere balneare di San Leone Nel quartiere balneare di San Leone si fa la conta dei danni provocati dal ciclone Harry, le violente mareggiate non hanno risparmiato alcuni dei chioschi e dei ristoranti del litorale. Non sono bastati gli scogli frangiflutti per fermare le onde ed evitare che l’acqua invadesse i locali. All’altezza del civico numero 18 del viale Dei Pini invece, è stato messo in sicurezza un grosso arbusto, i rami che erano potenzialmente pericolosi per i passanti sono stati tagliati dai pompieri.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

