L’Harley Owners Group (HOG) è una comunità internazionale di appassionati Harley-Davidson, distinta dai club tradizionali. Si caratterizza per un’organizzazione strutturata, con regole e valori condivisi, volta a promuovere l’amicizia, la solidarietà e la passione per le moto. Non si tratta solo di eventi, ma di un insieme di relazioni umane e di un senso di appartenenza che rende l’HOG unico nel panorama dei club motociclistici.

Nel panorama motociclistico internazionale esistono numerosi club, associazioni e gruppi informali. L’Harley owners group occupa una posizione diversa. Non nasce come aggregazione spontanea di appassionati, ma come struttura organizzata, regolata e riconosciuta a livello globale. L’Hog è un sistema, prima ancora che una community e il suo funzionamento segue regole precise che restano uguali dagli Stati Uniti all’Europa. L’accesso avviene attraverso una membership internazionale, distinta tra proprietari e accompagnatori, che non rappresenta un semplice tesseramento ma l’ingresso in una rete coordinata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Harley-Davidson, cos’è l’Hog e perché non somiglia a nessun altro club motociclistico

Harley-Davidson rinnova la sua leadershipHarley-Davidson, iconico produttore di motociclette, ha annunciato un importante rinnovamento della sua leadership con nomine strategiche e cambiamenti organizzativi.

Leggi anche: Harley-Davidson svela in EICMA alcuni nuovi modelli 2026

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Harley Davidson, svelati 13 nuovi modelli per il 2026: i prezzi e le caratteristiche; Harley-Davidson, arrivano 13 novità per il 2026; Harley-Davidson amplia la gamma con 13 nuovi modelli tra Touring, Trike e versioni celebrative; Harley-Davidson 2026, dalle Cvo al trike tutta la gamma.

La Mia Moto: tutteL’Harley owners group non è un club tradizionale né un semplice calendario di eventi. È una comunità globale strutturata, con regole, ruoli, valori condivisi e una forte dimensione umana e solidale. U ... gazzetta.it

Harley-Davidson Sportster 1250 S, cosa ci piace e cosa no | La nostra provaè diventati negli anni sinonimo di moto custom. Se è questa la classica Harely-Davidson che avete in mente, dimenticate tutto, perch é la Sportster 1250 S è l’esatto contrario. Veloce, tecnologica, ... tomshw.it

®® PARTS Marmitta speciale ARTIGIANALE per Harley-Davidson Sportster Realizzata a mano, sound pieno e carattere deciso. Un pezzo unico per chi vuole distinguersi davvero. Prezzo: 850,00 € Consegna a mano GRATUITA zona Mantova Spe - facebook.com facebook