Trump | dazi agli 8 Paesi europei che inviano truppe in Groenlandia La Ue | risponderemo Macron | Le minacce sono inaccettabili

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato l’intenzione di imporre dazi ad otto Paesi europei che inviano truppe in Groenlandia, suscitando reazioni e proteste. La Commissione Europea ha dichiarato che risponderà alle minacce, mentre il presidente francese Macron ha definito inaccettabili le misure minacciate. In Danimarca, la popolazione manifesta contro l’ipotesi di una possibile acquisizione dell’isola, evidenziando le tensioni geopolitiche in atto.

I danesi scendono in piazza per protestare contro i propositi del tycoon di acquisire l’isola. Venerdì il presidente statunitense ha annunciato che imporrà dazi ai Paesi che si sono opposti all'annessione L'obiettivo delle proteste, che si svolgeranno mentre una delegazione statunitense di legislatori bipartisan incontrerà funzionari danesi e groenlandesi a Copenaghen, «è quello di inviare un messaggio chiaro e unitario di rispetto per la democrazia e i diritti umani fondamentali della Groenlandia», ha scritto Uagut, un'organizzazione di groenlandesi in Danimarca, sul suo sito web. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

