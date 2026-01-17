Trump | dazi agli 8 Paesi europei che inviano truppe in Groenlandia La Ue | risponderemo Macron | Le minacce sono inaccettabili

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato l’intenzione di imporre dazi ad otto Paesi europei che inviano truppe in Groenlandia, suscitando reazioni e proteste. La Commissione Europea ha dichiarato che risponderà alle minacce, mentre il presidente francese Macron ha definito inaccettabili le misure minacciate. In Danimarca, la popolazione manifesta contro l’ipotesi di una possibile acquisizione dell’isola, evidenziando le tensioni geopolitiche in atto.

I danesi scendono in piazza per protestare contro i propositi del tycoon di acquisire l’isola. Venerdì il presidente statunitense ha annunciato che imporrà dazi ai Paesi che si sono opposti all'annessione L'obiettivo delle proteste, che si svolgeranno mentre una delegazione statunitense di legislatori bipartisan incontrerà funzionari danesi e groenlandesi a Copenaghen, «è quello di inviare un messaggio chiaro e unitario di rispetto per la democrazia e i diritti umani fondamentali della Groenlandia», ha scritto Uagut, un'organizzazione di groenlandesi in Danimarca, sul suo sito web. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump: dazi agli 8 Paesi europei che inviano truppe in Groenlandia. La Ue: risponderemo. Macron: «Le minacce sono inaccettabili» Leggi anche: Trump: dazi agli 8 Paesi europei che inviano truppe in Groenlandia. La Ue: risponderemo. A Copenaghen migliaia scendono in piazza Leggi anche: Groenlandia, Macron risponde a Trump “Minacce dazi inaccettabili” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Trump: “Dazi del 25% su chi fa affari con l’Iran”. La Cina protesta, tregua commerciale in bilico; Dazi, primi risultati per Trump: a ottobre il deficit Usa è diminuito di quasi 19 miliardi; Groenlandia, quanto potrebbe costare l'acquisizione agli Stati Uniti di Trump?; I dazi sul vino hanno già fruttato 305 milioni di dollari agli Usa. Trump: Se la Corte annulla le tariffe, siamo fregati. Trump annuncia dazi agli europei, 'in Groenlandia un gioco pericoloso' - In Danimarca e in Groenlandia a migliaia sono scesi in piazza per lanciare un messaggio netto a Donald Trump: giù le mani dall'isola dei ghiacci. ansa.it

Trump annuncia dazi dal 1° febbraio per 8 paesi europei fino a quando non verrà raggiunto un accordo sulla vendita della Groenlandia - Trump ha ribadito che Washington ha sostenuto economicamente e militarmente l’Europa per decenni, rinunciando a dazi e offrendo protezione attraverso la NATO. italynews.it

Trump mette i dazi agli otto Paesi europei che hanno mandato truppe in Groenlandia - L’attacco a Copenaghen: «L’abbiamo sovvenzionata per anni, ora ricambi il favore» ... msn.com

Donald Trump annuncia dazi su alcuni paesi europei, fra i quali non c'è l'Italia, per la Groenlandia. Su Truth, il presidente annuncia che dal primo febbraio saranno imposti dazi del 10% a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Ol - facebook.com facebook

Trump ha appena annunciato dazi che partono dal 10% a salire sino al 25% per quei Paesi europei che non si rassegnano a cedergli la Groenlandia. Tra questi non c’è l’Italia. Questo passaggio è uno spartiacque per il futuro dell’Europa. Se l’Ue non rispond x.com

