Groenlandia l’Ue non cambia linea sugli acquisti di armi Usa

L'Unione Europea mantiene la sua posizione sugli acquisti di armi per l'Ucraina, senza prevedere modifiche alle modalità di approvvigionamento. Nonostante le tensioni con Washington riguardo alla Groenlandia, il meccanismo attuale consente di rivolgersi anche agli Stati Uniti in assenza di forniture disponibili, seguendo una priorità di approvvigionamento tra Europa, SEE e altri paesi coinvolti nel programma Safe.

Roma, 20 gen. (askanews) – Nonostante le crescenti tensioni con Washington sulla questione della Groenlandia, al momento l’Unione europea non prevede cambiamenti al meccanismo di acquisto di armi e equipaggiamenti per l’Ucraina, che prevede la possibilità di rivolgersi anche agli Stati Uniti in assenza di forniture, necessarie per Kiev, che non siano disponibili, in ordine di priorità, nella stessa Ucraina, nei paesi Ue, in quelli dello Spazio economico europeo (See) o ancora nei paesi che hanno concluso accordi nel quadro del programma Safe per l’aumento delle capacità di difesa. Lo ha spiegato il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio Ecofin oggi a Bruxelles.🔗 Leggi su Ildenaro.it

