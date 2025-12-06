Meloni | Non vedo incrinature nei rapporti tra Usa ed Europa L' Ue si difenda da sola Armi all' Ucraina? La linea del governo è chiara
Giorgia Meloni non vede «nessuna incrinatura» nei rapporti fra Stati Uniti ed Europa, e ribadisce che se il Vecchio Continente «vuole essere grande deve essere capace di difendersi da solo». Se in altre cancellerie la nuova strategia di politica estera americana e gli ultimi affondi di Donald Trump hanno creato preoccupazione, la premier dà una lettura decisamente più soft nella sua intervista. 🔗 Leggi su Feedpress.me
