Giorgia Meloni non vede «nessuna incrinatura» nei rapporti fra Stati Uniti ed Europa, e ribadisce che se il Vecchio Continente «vuole essere grande deve essere capace di difendersi da solo». Se in altre cancellerie la nuova strategia di politica estera americana e gli ultimi affondi di Donald Trump hanno creato preoccupazione, la premier dà una lettura decisamente più soft nella sua intervista. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meloni: "Non vedo incrinature nei rapporti tra Usa ed Europa. L'Ue si difenda da sola". Armi all'Ucraina? "La linea del governo è chiara"