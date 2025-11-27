Tribunale di Taranto | baby pit stop per i bambini dei lavoratori e di chi ha un impegno nel palazzo di giustizia Inaugurazione il 2 dicembre

Allattamento e cambio dei neonati. Spazio per il gioco dei bambini anche più grandi. È il baby pit stop allestito nel tribunale di Taranto, lodevole iniziativa di cui possono fruire i genitori lavoratori nel palazzo di giustizia e anche chi, a qualunque titolo (ad esempio, presenza ad un’udienza) ha un impegno in tribunale. L’inaugurazione della stanza dedicata ai bambini è in programma il 2 dicembre. L'articolo Tribunale di Taranto: baby pit stop, per i bambini dei lavoratori e di chi ha un impegno nel palazzo di giustizia Inaugurazione il 2 dicembre proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Tribunale di Taranto: baby pit stop, per i bambini dei lavoratori e di chi ha un impegno nel palazzo di giustizia Inaugurazione il 2 dicembre

