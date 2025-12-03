I giovani tra i 16 e i 25 anni evidenziano una preoccupante tendenza | i dati sono terribili

Un recente studio, pubblicato da una prestigiosa Università, porta alla luce una situazione sempre più preoccupante: che sta succedendo alla popolazione più giovane Cosa sta succedendo ai giovani? Per quale motivo è scattato un allarme su scala internazionale legato al loro stato d’animo, ai problemi che hanno evidenziato e ad alcune tendenze che sembrano sempre di più preoccupare gli addetti ai lavori? Un recente studio ha permesso di realizzare una fotografia dettagliata delle condizioni psicologiche dei ragazzi di oggi: evidenziando dei dati molto preoccupanti. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - I giovani tra i 16 e i 25 anni evidenziano una preoccupante tendenza: i dati sono terribili

