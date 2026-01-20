Giovani e sicurezza | Ragazzi on the road il modello che funziona

Da ecodibergamo.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

LA RIFLESSIONE. Con ragazze e ragazzi «il rischio è sempre lo stesso: parlare di loro senza partire da loro», scrive Alessandro Invernici. Alessandro Invernici - fondatore e vicepresidente dell’associazione «Ragazzi on the road» - nel giorno di San Sebastiano, patrono della polizia locale, riflette sul rapporto tra mondo giovanile e istituzioni, regole, forze dell’ordine. Partendo da un dato: 1.300 ragazze e ragazzi di tutta Italia si sono candidati per partecipare ai percorsi sul campo. Nel dibattito pubblico sulla sicurezza, soprattutto quando riguarda i più giovani, il rischio è sempre lo stesso: parlare di loro senza partire da loro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

giovani e sicurezza ragazzi on the road il modello che funziona

© Ecodibergamo.it - Giovani e sicurezza: «Ragazzi on the road», il modello che funziona

Leggi anche: Kelany risponde all’Huffington post: “Il nostro modello d’integrazione funziona, altro che cooptazione simbolica”

Leggi anche: Tebas: «Superlega? Mi viene da ridere. Vogliono rovinare un modello che funziona. Il calcio gratis in tv non è sostenibile, lo sanno tutti»

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Thirty Days to Divorce—I Planned My Freedom, She Never Saw It Coming

Video Thirty Days to Divorce—I Planned My Freedom, She Never Saw It Coming

Argomenti discussi: Pesaro continua a investire sui giovani e sul contrasto alle droghe con il progetto Fatti una vita che ha ottenuto 26mila euro di fondi ministeriali; Giovani in azione: in campo con i Vigili del fuoco. Presentato il progetto Campo Giovani del Corpo Nazionale; Milano, i giovani e la sicurezza in strada: Crescono furti e rapine, ma è diminuito del 21% l'utilizzo delle armi; Torino laboratorio di repressione: dagli arresti di giovani minorenni alle novità della Procura si anticipano le tendenze del nuovo ddl sicurezza.

giovani e sicurezza ragazziGiovani e sicurezza: «Ragazzi on the road», il modello che funzionaCon ragazze e ragazzi «il rischio è sempre lo stesso: parlare di loro senza partire da loro», scrive Alessandro Invernici. ecodibergamo.it

giovani e sicurezza ragazziGiovani con il coltello, dal 2019 raddoppiato l'uso delle armi a scuola. Lo studioLeggi su Sky TG24 l'articolo Giovani con il coltello, dal 2019 raddoppiato l'uso delle armi a scuola. Lo studio ... tg24.sky.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.