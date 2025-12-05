Tebas | Superlega? Mi viene da ridere Vogliono rovinare un modello che funziona Il calcio gratis in tv non è sostenibile lo sanno tutti

. Parla il presidente della Liga. A dodici anni e mezzo dalla sua elezione, il presidente della Liga Javier Tebas non ha perso la voglia di combattere. “ Madridista confesso “, è paradossalmente considerato il nemico numero uno proprio da Florentino Perez, presidente del Real. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport Tebas rivendica il successo del nuovo contratto tv per il quinquennio 2027-2032, chiuso a cifre record (5,25 miliardi di euro, +6%) nonostante lo scetticismo iniziale di alcuni club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tebas: «Superlega? Mi viene da ridere. Vogliono rovinare un modello che funziona. Il calcio gratis in tv non è sostenibile, lo sanno tutti»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Superlega: creati finti account social e bot per sponsorizzare il campionato e screditare Uefa, Ceferin e Tebas - La Superlega ha provato a "barare" sui social nei giorni in cui la proposta della nuova competizione è stata lanciata al pubblico. Lo riporta calciomercato.com