Giornata dell’albero i Carabinieri forestali incontrano gli studenti per parlare di natura e cambiamenti climatici

In occasione della Giornata nazionale dell’Albero, i Carabinieri forestali hanno organizzato incontri con gli studenti nelle scuole della provincia di Ravenna. L’obiettivo è sensibilizzare sui temi della natura e dei cambiamenti climatici attraverso attività di educazione ambientale, promuovendo una maggiore consapevolezza tra le giovani generazioni sull’importanza della tutela del patrimonio naturale.

