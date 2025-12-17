Papa Leone XIV | Presepe continui a far parte del Natale Elemento importante di fede cultura e arte cristiana ricorda Gesù venuto ad abitare in mezzo a noi
Papa Leone XIV ribadisce l'importanza del Presepe come simbolo centrale del Natale, sottolineando il suo ruolo di elemento di fede, cultura e arte cristiana. Durante l'udienza generale del 17 dicembre, il Pontefice ha lanciato un appello affinché questa tradizione rimanga viva, ricordando il significato di Gesù che viene ad abitare in mezzo a noi.
Papa Leone XIV ha lanciato un appello affinché il Presepe continui a fare parte del Natale. Il Pontefice ha rivolto l'invito durante i saluti ai fedeli di lingua italiana presenti all'udienza generale del 17 dicembre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Vaticano, don Natale Santonocito ridotto allo stato laicale da Papa Leone XIV, l'ex sacerdote sosteneva "Bergoglio e Prevost sono antipapi"
Leggi anche: Papa Leone XIV: aiutatemi ad aiutare i missionari in ogni parte del mondo
Papa Leone XIV Il Presepe è luce del Salvatore per il mondo
Presepe a San Pietro, il vescovo di Nocera: «Il Papa venga a Pagani» - Sono stai due i momenti più emozionanti che gli oltre 5mila fedeli dell'Agro nocerino sarnese conserveranno nel cuore. ilmattino.it
Papa Leone XIV: nel presepe Dio si fa presenza - “Cari fratelli e sorelle, il Presepio e l’Albero sono segni di fede e di speranza; mentre li contempliamo nelle nostre case, nelle parrocchie e nelle piazze, chiediamo al Signore di rinnovare in noi i ... korazym.org
#PapaLeone ha partecipato al concerto di #Natale di una scuola primaria di #CastelGandolfo. Una racchetta e la divisa dell'istituto i doni ricevuti - facebook.com facebook
#Tg2000 - #PapaLeoneXIV: basta violenze antisemite #15dicembre #Tv2000 #Pope #PapaLeone #PapaLeoneXIV #bondibeach #bondiattack #BondiBeachTerrorAttack @tg2000it x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.