Papa Leone XIV | Presepe continui a far parte del Natale Elemento importante di fede cultura e arte cristiana ricorda Gesù venuto ad abitare in mezzo a noi

Papa Leone XIV ribadisce l'importanza del Presepe come simbolo centrale del Natale, sottolineando il suo ruolo di elemento di fede, cultura e arte cristiana. Durante l'udienza generale del 17 dicembre, il Pontefice ha lanciato un appello affinché questa tradizione rimanga viva, ricordando il significato di Gesù che viene ad abitare in mezzo a noi.

Papa Leone XIV: nel presepe Dio si fa presenza - “Cari fratelli e sorelle, il Presepio e l’Albero sono segni di fede e di speranza; mentre li contempliamo nelle nostre case, nelle parrocchie e nelle piazze, chiediamo al Signore di rinnovare in noi i ... korazym.org

#PapaLeone ha partecipato al concerto di #Natale di una scuola primaria di #CastelGandolfo. Una racchetta e la divisa dell'istituto i doni ricevuti - facebook.com facebook

#Tg2000 - #PapaLeoneXIV: basta violenze antisemite #15dicembre #Tv2000 #Pope #PapaLeone #PapaLeoneXIV #bondibeach #bondiattack #BondiBeachTerrorAttack @tg2000it x.com

