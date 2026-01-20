Germania un' inedita aurora boreale ha colorato il cielo in diverse zone del Paese

Nella notte tra lunedì e martedì, diverse zone della Germania sono state attraversate da un'imprevista aurora boreale. Questo fenomeno, solitamente associato a regioni più settentrionali, ha offerto uno spettacolo insolito nel cielo tedesco, suscitando curiosità tra residenti e appassionati di astronomia. Un evento raro che ha attirato l’attenzione di chi ha potuto ammirare questa spettacolare manifestazione naturale.

L'aurora boreale ha illuminato il cielo in molte parti della Germania nella notte tra lunedì e martedì. Secondo il Servizio meteorologico tedesco (DWD), il fenomeno è stato causato da una tempesta solare geomagnetica. A causa della forza della tempesta solare, le luci sono state visibili anche dalle Alpi durante la notte. Aurora boreale anche sui cieli del Torinese, le immagini del cielo diventato viola-fucsiaNella serata di lunedì 19 gennaio 2026, i cieli del Piemonte, inclusa la provincia di Torino, sono stati attraversati da suggestivi giochi di luce con tonalità viola e fucsia.

