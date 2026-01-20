Frosinone-Milan del campionato Primavera in diretta | LIVE NEWS

Segui in tempo reale la partita Frosinone-Milan, valida per la 21ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Qui troverai aggiornamenti continui e informazioni sulla gara, per restare sempre aggiornato sugli sviluppi del match tra le due squadre.

Continua la stagione del Milan Primavera: la squadra guidata dall'allenatore Giovanni Renna si trova al momento al dodicesimo posto della classifica dopo 20 partite giocate. Ultimi risultati fatti da alti e bassi: i giovani rossoneri arrivano dal pareggio per 3-3 contro la Fiorentina, hanno vinto per 2-1 a inizio gennaio contro la Roma e perso di misura contro il Torino sempre nel nuovo anno. Tra pochi minuti il Milan Primavera scenderà in campo con il Frosinone Primavera. La squadra di Danielle Cinelli si trova al momento al penultimo posto in classifica con 18 punti in 20 partite giocate. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

