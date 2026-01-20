Frosinone-Milan 0-0 LIVE Primavera | inizia il secondo tempo | PM

Segui la diretta della partita Frosinone-Milan, valida per la 21ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Al momento il risultato è sullo 0-0, e il secondo tempo è appena iniziato. Restiamo aggiornati sull’andamento dell'incontro e sulle eventuali novità in campo.

Frosinone: Rodolfo; Pelosi; Obleac, Ndoye, Ndow, Toci, Molignano, Befani, Colley, Raychev, Cichero. A disp.: Minicangeli; Di Giosa, Luchetti, Fiorito, Lohmatov, Pantano, Zorzetto, Diallo, Buonpane, Mboumbou, Majdenic. All.: Cinelli. Milan: Longoni; Tartaglia, Mancioppi, Hodzic, Lontani, Plazzotta, Colombo, Nolli, Scotti, Cullotta, Cisse. A disp.: Bianchi; Pandolfi, Del Forno, Grilli, Ossola, Seedorf, Borsani, Perina, Angelicchio, Castiello, Vechiu. All.: Renna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Frosinone-Milan 0-0, LIVE Primavera: inizia il secondo tempo | PM Frosinone-Milan 0-0, LIVE Primavera: inizia la partita | PMSegui in tempo reale la partita tra Frosinone e Milan, valida per la 21ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Frosinone-Milan 0-0, LIVE Primavera: primo tempo povero di occasioni | PMSegui con noi la diretta di Frosinone-Milan, partita valida per la 21ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. SERIE B FEMMINILE, FROSINONE – CESENA 1-2; Tris del Frosinone, le magie di Henderson e Adamo e non solo Streaming | DAZN IT; Sito ufficiale di Lega Serie A; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo. Primavera, Frosinone-Milan (0-0): si ricomincia, nessun cambio - 45' Si riparte, senza cambi! FINE PRIMO TEMPO, FROSINONE-MILAN 0-0. Si chiude senza recupero la prima frazione di gioco della sfida di scena allo stadio Città dello Sport ... milannews.it Primavera, Frosinone-Milan (0-0): miracolo del portiere del Frosinone su Lontani! - 43' Che giocata di Lontani! Il talento rossonero si mette in proprio e tenta il tiro a giro rientrando da sinistra: vola Rodolfo e compie un miracolo, mettendo il pallone in angolo. Eccolo ... milannews.it LIVE MN - Primavera, Frosinone-Milan (0-0): a breve il calcio di inizio! x.com MP LIVE - Primavera 1, Frosinone-Milan: vivi con noi il match! #MilanPress - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.