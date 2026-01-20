Frosinone-Milan 0-0 LIVE Primavera | primo tempo povero di occasioni | PM

Segui con noi la diretta di Frosinone-Milan, partita valida per la 21ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Il primo tempo si è concluso senza reti e con poche occasioni da entrambe le parti. Qui troverai aggiornamenti in tempo reale sulla gara, analisi e risultati. Resta con noi per seguire l’andamento di questa sfida tra le due squadre.

Frosinone: Rodolfo; Pelosi; Obleac, Ndoye, Ndow, Toci, Molignano, Befani, Colley, Raychev, Cichero. A disp.: Minicangeli; Di Giosa, Luchetti, Fiorito, Lohmatov, Pantano, Zorzetto, Diallo, Buonpane, Mboumbou, Majdenic. All.: Cinelli. Milan: Longoni; Tartaglia, Mancioppi, Hodzic, Lontani, Plazzotta, Colombo, Nolli, Scotti, Cullotta, Cisse. A disp.: Bianchi; Pandolfi, Del Forno, Grilli, Ossola, Seedorf, Borsani, Perina, Angelicchio, Castiello, Vechiu. All.: Renna. Primavera, Frosinone-Milan (0-0): miracolo del portiere del Frosinone su Lontani! - 43' Che giocata di Lontani! Il talento rossonero si mette in proprio e tenta il tiro a giro rientrando da sinistra: vola Rodolfo e compie un miracolo, mettendo il pallone in angolo.

