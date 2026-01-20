Fratelli d' Italia scritte sulla targa della sede di Corso Umberto | Gesto vigliacco

Stamattina, 20 gennaio, è stata vandalizzata la targa della sede di Fratelli d’Italia in Corso Umberto a Napoli. La targa, che indica il coordinamento cittadino, provinciale e regionale del partito, è stata danneggiata con la scritta

Stamattina, 20 gennaio, è stata vandalizzata la targa che indica la sede del coordinamento cittadino, provinciale e regionale di Fratelli d’Italia in corso Umberto, a Napoli.A darne notizia è stato il dirigente cittadino del partito guidato da Giorgia Meloni, Giovanni Bellerè, che ha definito.🔗 Leggi su Napolitoday.it

A Napoli imbrattata la targa della sede di Fratelli d’ItaliaQuesta mattina a Napoli, la targa che segnala la sede di Fratelli d’Italia in corso Umberto è stata imbrattata.

