Il direttivo locale di Fratelli d’Italia si è riunito sabato per discutere le strategie in vista delle prossime amministrative di primavera. L’incontro ha rappresentato un momento importante per definire le linee di azione e consolidare l’impegno del partito nel progetto per il futuro del territorio. Questa riunione sottolinea l’attenzione di Fratelli d’Italia verso una pianificazione a lungo termine, orientata a rafforzare la presenza e l’efficacia nel contesto locale.

Non è solo una strategia elettorale, ma una visione che punta dritta al prossimo decennio. Sabato, il direttivo locale di Fratelli d’Italia si è riunito per un vertice decisivo in vista delle amministrative di primavera. Al tavolo, insieme ai principali stakeholder del territorio, il senatore Alberto Balboni e il segretario comunale Luca Pancaldi, per tracciare la rotta di quella che si preannuncia come una sfida ambiziosa sotto l’egida del nuovo simbolo: ’Fratelli d’Italia – Bondeno 2030’. Balboni ha voluto sottolineare come la forza del progetto risieda nella coerenza istituzionale: "Il nostro impegno per Bondeno non è isolato – ha sottolineato –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fratelli d’Italia, patto per il futuro

Occupazione, Pil, inflazione: l’Italia è in buona salute. Ora variamo insieme un “Patto per il futuro”: serve all’Italia che verràAl termine di un anno e all'inizio di uno nuovo, è importante riflettere sulla situazione economica del Paese.

Leggi anche: Fiumicino, successo per il convegno Urbanistica e futuro del territorio” di Fratelli d’Italia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Fratelli d’Italia, patto per il futuro - Non è solo una strategia elettorale, ma una visione che punta dritta al prossimo decennio. ilrestodelcarlino.it